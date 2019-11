Countdown: online la scena Il tempo è finito

News





19/11/2019 |

Il prossimo 21 novembre arriverà in Italia Countdown e la Eagle Pictures ha rilasciato una nuova clip dell'horror movie del regista e sceneggiatore Justin Dec.



Elizabeth Lail, Charlie McDermott, Anne Winters, Peter Facinelli e Talitha Eliana Bateman sono gli attori che ritroveremo all'interno della pellicola.



Il film è prodotto dalla Boies & Schiller Film Group e dalla Wrigley Pictures.



Sotto la sinossi trovate la scena Il tempo è finito.



Sinossi di Countdown:

E se un'app potesse dirti quanto tempo ti rimane prima di morire? Un gruppo di ragazzi, per gioco, scarica sul cellulare una nuova applicazione che permette di prevedere esattamente la propria data di morte. A turno i ragazzi scoprono che la app "Countdown" non lascia scampo ed è impossibile da disinstallare. Con il passare delle ore e la fine che si avvicina, ognuno di loro dovrà trovare un modo per salvarsi prima che scada il tempo.