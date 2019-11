Patrick Wilson parla di The Conjuring 3

News





19/11/2019 |

Dopo essere tornati a recitare nei panni di Ed e Lorraine Warren in Annabelle 3, spin-off di The Conjuring - L'Evocazione, Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno anche sul set della saga originale per il terzo capitolo le cui riprese partiranno nei primi mesi del 2020.

E Wilson, intervistato dall'Hollywood Reporter, ha raccontato le sensazioni personali circa questa pellicola: "E' una sensazione differente. Parliamo sempre della stessa cosa ma questa volta ci sono ancora Ed e Lorraine. Ancora una volta spingeremo i nostri personaggi in posti che non hanno mai visto ma sarà piacevole lavorare a questa pellicola che posso definire una bestia differente".

Wilson ha proseguito: "E' veramente, veramente entusiasmante. Quando torni sul set del film originale pensi 'Ok, siamo tornati nel mondo di The Conjuring'. Sono pellicole che hanno un peso diverso parlando di budget, tempi di riprese. Ci sono grandi produttori e un super studio che supporta. Insomma, c'è tanta positività anche se hai a che fare con molti demoni negativi. Non posso attendere".

The Conjuring 3, la cui trama e il cui titolo non sono stati rivelati, uscirà a settembre 2011.



Per l'occasione non sarà James Wan a dirigere il film ma Michael Chaves, il regista di La Llorona - Le lacrime del male con Wan che tornerà ovviamente come produttore