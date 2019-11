Fede Alvarez svilupperà un nuovo horror movie ambientato alla Casa Bianca

News





20/11/2019 |

Fede Alvarez lavorerà con la Legendary Pictures per sviluppare un horror movie che sarà ambientato all'interno della Casa Bianca. Il progetto è stato descritto come una sorta di Shining e sarà diretto dallo stesso Alvarez da una sceneggiatura scritta da Joe Epstein. La Bad Hombre Films di Alvarez si occuperà della produzione. Tra i produttori troviamo anche Shintaro Shimosawa.

In un comunicato Fede Alvarez ha spiegato di "non vedere l'ora di iniziare un nuovo e significato rapporto con uno studio importante come la Legendary. L'impronta e l'esperienza che hanno non è seconda a nessuno e non vediamo di sviluppare insieme nuovi titoli".

Alvarez ha diretto nel 2013 il suo primo film, il reboot de La Casa sotto la produzione di Sam Raimi. Nel 2016 e nel 2018 ha portato invece nelle sale Man in the Dark e Millennium - Quello che Non Uccide.