Noah Hawley dirigerà e scriverà la sceneggiatura del nuovo Star Trek

20/11/2019 |

Noah Hawley, creatore delle serie tv Fargo e Legion, è stato ingaggiato per scrivere e dirigere il prossimo capitolo di Star Trek. Al momento le prime informazioni riguardanti la trama non sono state rilasciate, è stato però riportato anche all'interno della pellicola dovrebbero tornare Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban e Zoe Saldana, pronti a riprendere i loro rispettivi ruoli.

J.J. Abrams, tramite la sua Bad Robot, tornerà come produttore. Abrams aveva anche diretto Star Trek e Into Darkness - Star Trek. Tra i produttori troviamo anche Hawley tramite la sua 26 Keys.

Il film in questione non ha nulla a che fare con il progetto che la Paramount Pictures sta sviluppando in queste settimane con Quentin Tarantino.