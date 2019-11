Non Aprite Quella Porta: Chris Thomas Devlin scriverà la sceneggiatura del reboot

News





20/11/2019 |

Continua a muovere passi il reboot cinematografico di uno degli horror movie, basato su una storia realmente accaduta, più famosi di sempre: Non Aprite Quella porta. E' stato infatti annunciato che Chris Thomas Devlin si occuperà di scrivere la sceneggiatura della pellicola. Per Devlin si tratta del primo script della sua carriera per un film.

Il nuovo Non Aprite Quella Porta sarà prodotto da Fede Alvarez in una collaborazione con la Legendary Pictures. Alvarez e il suo socio Rodo Sayagues produrranno il film tramite la Bad Hombre Films.

Altri dettagli riguardanti la regia e il cast non sono stati ancora svelati.

Vi aggiorneremo presto sul progetto!