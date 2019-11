Quale futuro per Superman? Henry Cavill annuncia: Non ho rinunciato al ruolo

News





20/11/2019 |

In un periodo in cui si parla molto del prossimo film dedicato a Batman, in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures grazie alla regia di Matt Reeves, per un'uscita fissata per giugno 2021, in molti si sono chiesti quale sarà il futuro di Superman.

Era il 2013 quando uscì nelle sale Man of Steel, film con Henry Cavill protagonista nei panni di Clark Kent. La pellicola incassò 668 milioni di dollari in tutto il mondo ma, nonostante il buon incasso, il supereroe non tornò nelle sale con altri capitoli. La Warner, infatti, preferì creare film corali dove inserire Superman come Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

E in un momento in cui la storia di Superman sembra essere finita nel dimenticatoio, Henry Cavill, in un'intervista a Man's Health, ha aperto invece le porte ad altre pellicole: "Il mantello di Superman - ha spiegato - è nel ripostiglio ed è ancora mio. Nonostante le voci io al ruolo non ho rinunciato, voglio dare ancora tanto a Superman. C'è molto da raccontare. Vedrete...".

E su quest'ultima parola di Cavill non ci resta che attendere quella che sarà la decisione della Warner Bros. sul futuro cinematografico del potente Superman.