L'Ufficiale e la Spia: in rete la scena E' lui

20/11/2019 |

E' online grazie alla 01Distribution una nuova scena di L'Ufficiale e la Spia, il nuovo film di Roman Polanski. Protagonisti dell'opera vincitrice del Leone D' Argento - Gran Premio Della Giuria alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia sono Jean Dujardin, Louis Garrel ed Emmanuelle Seigner.



Basato sul libro di Robert Harris, L'Ufficiale e la Spia ha una sceneggiatura scritta dallo stesso autore e da Polanski. Sotto la sinossi trovate la clip, online tramite la 01Distribution, dal titolo E' lui.



L'uscita è prevista per il 21 novembre.



Sinossi di L'Ufficiale e la Spia:

Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus, promettente ufficiale, viene degradato e condannato all’ergastolo all’Isola del Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di questa umiliazione c’è Georges Picquart, che viene promosso a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ma quando Picquart scopre che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una pericolosa spirale di inganni e corruzione che metteranno a rischio non solo il suo onore ma la sua vita.