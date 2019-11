Il 9, 10 e 11 dicembre I Goonies torneranno al cinema!

News





20/11/2019 |

Con uno spot la Warner Bros. ha annunciato che il Il 9, 10 e 11 dicembre I Goonies faranno capolino nelle sale cinematografiche per un evento che sicuramente richiamerà tanti appassionati di questo adventure movie.

Diretto nel 1985 da Richard Donner la pellicola ha una storia scritta da Chris Columbus ricavata dal soggetto di Steven Spielberg.

Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Anne Ramsey, Robert Davi, Joe Pantoliano sono gli attori principali de I Goonies.

La storia raccontava di un gruppo di ragazzi che proveranno in tutti i modi a trovare il tesoro leggendario del pirata Willy l'Orbo. Per farlo dovranno vedersela contro la Banda Fratelli.

Sinossi di I Goonies:

Frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg, I GOONIES racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I GOONIES sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali. Torna al cinema, rimasterizzato in 4K il prossimo 9, 10, 11 dicembre.