Tolo Tolo: il poster del nuovo film di Checco Zalone

21/11/2019 |

E' stato rilasciato il primo poster ufficiale di Tolo Tolo, pellicola che segnerà il ritorno nelle sale cinematografiche di Checco Zalone quattro anni dopo il suo ultimo film: Quo Vado?. Tolo Tolo è diretto per la prima volta dallo stesso Zalone, dopo che i suoi precedenti quattro film, da Cado dalle Nubi a Quo Vado?, passando per Che Bella Giornata e Sole a Catinelle, furono realizzati da Gennaro Nunziante.

Zalone ha anche curato la sceneggiatura con Paolo Virzì.

Girato in Italia, toccando città quali Roma, Bari e Trieste, ma anche a Malta e in Africa Tolo Tolo è un film al quale hanno lavorato migliaia di comparse ed una troupe di oltre 120 persone. Non è stata ancora rilasciata la trama ufficiale.

Nella locandina possiamo vedere Checco Zalone nel deserto.