Joker, interviene Todd Phillips: Non abbiamo nessun accordo per un sequel

21/11/2019 |

Quello del sequel di Joker è sicuramente uno degli argomenti più discussi sul web. Da giorni si rincorrono voci circa un possibile nuovo film, con l'Hollywood Reporter che aveva raccontato di un incontro andato in scena lo scorso 7 ottobre tra la Warner Bros. e Todd Phillips, regista del film.

Lo stesso papà della pellicola con protagonista il Premio Oscar Joaquin Phoenix è intervenuto però per fare chiarezza sull'argomento: "Quello che è stato scritto oggi, devo essere onesto, esce fuori dal nulla - queste le sue parole riportate da The Playlist -. Si riferiscono ad un meeting che non c'è mai stato. Oggettivamente di sequel si parla sempre quando un film, sviluppato con 60 milioni di dollari, riesce ad incassarne un miliardo ma non ci sono mai state serie conversazioni in merito".

Phillips ha poi proseguito: "Non abbiamo un accordo con Joaquin e loro non hanno un accordo con me e con lo sceneggiatore. Non so da dove siano uscite fuori queste voci".