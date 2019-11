Ben Affleck dirigerà e produrrà il film King Leopolds Ghost

News





22/11/2019 |

Nuovo progetto in vista per Ben Affleck. La star, infatti, sarà chiamata a produrre e a dirigere King Leopold’s Ghost, historical drama che sarà ambientato in Congo nel 20° Secolo. Il progetto sarà sviluppato dalla One Community e sarà prodotto da Affleck attraverso la sua Pearl Street Films e da Martin Scorsese attraverso la sua Sikelia Productions.

Farhad Safinia scriverà la sceneggiatura basandosi sul libro di Adam Hochschild. La trama, tratta da una storia vera, racconterà di Leopoldo II del Belgio e dei brutali fatti accaduti in Congo che portarono ad una ribellione dei congolesi.

Affleck ha esordito come regista nel 2007 con Gone Baby Gone ed ha diretto anche The Town (2010), Argo (2012) e La Legge della Notte (2016).