Jesse Plemons nel cast di Power of the Dog

News





22/11/2019 |

Anche Jesse Plemons è entrato a far parte del cast di Power of the Dog. L'attore reciterà accanto al protagonista Benedict Cumberbatch e a Kirsten Dunst all'interno di questo film che sarà diretto da Jane Campion. Plemons è stato chiamato a sostituire Paul Dano, costretto a lasciare il progetto a causa delle riprese di The Batman, pellicola dove Dano interpreterà Riddler.



La pellicola sarà l'adattamento del romanzo di Thomas Savage, scritto nel 1967. La storia racconta di due ricchi fratelli del Montana il cui rapporto inizia ad inclinarsi quando uno dei due deciderà di sposare in maniera segreta una vedova locale.



Netflix ha acquisito il film questa estate dalla See-Saw Films e rilascerà lo stesso in streaming e nelle sale nel 2021.