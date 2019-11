L'Inganno Perfetto dal 5 dicembre nelle sale: ecco lo spot italiano

News





22/11/2019 |

La Warner Bros. ha rilasciato un nuovo spot italiano di L'Inganno Perfetto, la pellicola della New Line Cinema che vede protagonisti la premio Oscar Helen Mirren e il candidato a due premi Oscar Ian McKellen. La regia di L'Inganno Perfetto è affidata a Bill Condon che ha lavorato su una storia scritta da Jeffrey Hatcher. L'Inganno Perfetto è basato sul libro di Nicholas Searle.



Nel cast spiccano i nomi di Russell Tovey e Jim Carter.



L'arrivo in Italia è previsto per il 5 dicembre.



Sinossi di L'Inganno Perfetto:

Il genio della truffa Roy Courtnay (McKellen) non riesce a credere alla propria fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish (Mirren). Mentre Betty gli apre le porte di casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che sarebbe dovuta essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo – il più infido della sua vita.