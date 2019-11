Box Office USA: Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle domina al botteghino

News





25/11/2019 |

Cambia ancora la prima posizione della classifica box office americana. Al comando della stessa, infatti, troviamo Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle. Il film Disney diretto da Chris Buck e Jennifer Lee ha incassato all'esordio 127.000.000 dollari superando Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold, ora al secondo posto dopo aver portato via 16.000.000 dollari. Impatto in terza posizione per Un Amico Straordinario di Marielle Heller con protagonista il Premio Oscar Tom Hanks, il cui incasso è stato pari a 13.500.000 dollari. Un gradino più in basso troviamo invece un altro film al debutto: 21 Bridges di Brian Kirk che ha incassato 9.300.000 dollari. Midway di Roland Emmerich e Playing with Fire di Andy Fickman hanno chiuso la classifica dopo aver incassato rispettivamente 4.615.000 e 3.375.000 dollari.