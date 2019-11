Godzilla vs. Kong: annunciata la nuova data d'uscita

News





26/11/2019 |

La Legendary Pictures ha deciso di modificare l'uscita nelle sale cinematografiche di Godzilla vs. Kong, crossover che metterà uno contro l'altro due delle "bestie" più famose della storia del cinema. La pellicola, la cui uscita era stata inizialmente fissata per il 13 marzo 2020, arriverà invece nelle sale il 20 novembre.

Adam Wingard è il regista di Godzilla vs. Kong, quarto monster movie della Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters.

Reciteranno all'interno del film Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Eric Pearson e Max Borenstein hanno scritto la sceneggiatura.