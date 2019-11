Andrea Riseborough sarà la protagonista del thriller Here Before

News





26/11/2019 |

Andrea Riseborough reciterà come protagonista all'interno del thriller psicologico Here Before. Il film sarà diretto da Stacey Gregg, al debutto ufficiale dietro la macchina da presa.

La Riseborough sarà una moglie che dovrà fare i conti con l'arrivo dei nuovi vicini di casa che stravolgeranno completamente la sua vita. Altri dettagli circa la trama non sono stati rilasciati.

All'interno del film reciteranno anche Jonjo O’Neill, Martin McCann e Eileen O’Higgins.

La produzione è attualmente in corso a Belfast. Julia Godzinskaya e Sophie Vickers della Rooks Nest Entertainment si occuperanno della produzione.