Will Patton reciterà nel nuovo film della saga The Purge

26/11/2019 |

Novità in vista per quanto riguarda il nuovo film della saga The Purge. Parlando del casting, infatti, è stato annunciato che Will Patton e Cassidy Freeman reciteranno all'interno della pellicola che sarà sviluppata dalla Blumhouse, dalla Platinum Dunes e dalla Universal Pictures.

Nel cast troviamo anche Ana de la Reguera e Tenoch Huerta con la regia che è affidata a Everardo Gout.

I dettagli circa la trama non sono state rilasciate. Le prime informazioni raccontano che non sarà più l'ambiente metropolitano lo scenario dove sarà ambientata la nuova storia.

Il papà del franchise James DeMonaco ha scritto la sceneggiatura.