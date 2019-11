Un Giorno di Pioggia a New York: la clip È sempre una questione di sesso

News





26/11/2019 |

E' stata rilasciata dalla Lucky Red un'altra scena di Un Giorno di Pioggia a New York, la nuova opera cinematografica di Woody Allen. La pellicola, che uscirà nelle sale a partire dal 28 novembre, vede recitare al suo interno Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning, Kelly Rohrbach, Jude Law, Liev Schreiber, Rebecca Hall, Diego Luna. La trama di questo nuovo movie del maestro Allen racconta di una coppia che arriva a New York dove il maltempo ed una serie di avventure la faranno da padrona.



Allen ha scritto anche la sceneggiatura.



Vi lasciamo alla clip È sempre una questione di sesso.



Sinossi di Un Giorno di Pioggia a New York:

Sullo sfondo di una irresistibile New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo.