Western Stars: un nuovo spot ricorda l'arrivo nelle sale dell'evento di Bruce Springsteen

News





26/11/2019 |

Arriverà nelle sale italiane, il 2, il 3 e il 4 dicembre Western Stars, la versione cinematografica dell’ultimo album di successo internazionale di Bruce Springsteen. Il film vedrà anche il debutto alla regia dello stesso Springsteen che ha diretto il tutto con il suo collaboratore di lunga data Thom Zimny.



Il film Western Stars - come riportato dalla Warner - offre ai fan di tutto il mondo l’unica opportunità di vedere Springsteen esibirsi in tutte e tredici le canzoni dell’album, accompagnato da una band e da un’intera orchestra, sotto il soffitto a cattedrale del fienile della sua centenaria proprietà.



Uscito a cinque anni di distanza dal precedente progetto in studio di Springsteen, l’album Western Stars segna un punto di partenza per il leggendario cantante / cantautore pur attingendo sempre dalle sue radici. Toccando temi come l’amore e la perdita, la solitudine e la famiglia, e l’inesorabile passare del tempo, il docu-film evoca il West americano – sia il leggendario che il duro – in cui si intrecciano filmati d’archivio ed il racconto in prima persona della rockstar con la canzone per narrare la storia.



Western Stars, che è il diciannovesimo album in studio di Springsteen, ha raggiunto il successo mondiale e ha ottenuto recensioni entusiastiche. Si è posizionato al primo posto delle classifiche iTunes in tutti i continenti, inclusi paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Australia, India, Sudafrica e tutta la Scandinavia, tra gli altri.



Springsteen e Zimny hanno collaborato a diversi progetti nel corso degli anni, tra cui il documentario “The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town”, e la versione filmata trasmessa su Netflix di “Springsteen on Broadway”, vincitore del Tony Award, che Zimny R03;R03;ha diretto .

Western Stars è scritto ed interpretato da Bruce Springsteen, con Special Guest Patti Scialfa. Thom Zimny, Jon Landau, Barbara Carr e George Travis hanno prodotto il film, con la produzione esecutiva di Springsteen. La colonna sonora originale è di Springsteen. Direzione della fotografia di Joe DeSalvo, e montaggio di Zimny.