Spies in Disguise: ecco la clip del brano che fa da colonna sonora Then There Were Two

News





27/11/2019 |

La 20th Century Fox ha rilasciato una clip di Spies in Disguise, contenente Then There Were Two ovvero il brano di Mark Ronson feat Anderson che fa da colonna sonora al film animato. La pellicola, basata sul corto animato Pigeon: Impossible e sviluppato dalla Fox Animation, dalla Blue Sky e dalla Chernin Entertainment, è stata descritta come una commedia in cui vedremo al centro della scena una strana coppia. Will Smith presterà la voce a Lance Sterling, la spia migliore al mondo il cui compito è quello di salvare la Terra. Tom Holland sarà invece Walter, uno scienziato che non ama socializzare ma che sfrutterà il suo genio per creare armi e trucchi che Lance utilizzerà nelle sue missioni. I due attori sono i protagonisti della pellicola animata.



Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled e Masi Oka sono le altre star che hanno prestato la voce ai vari personaggi.



Nick Bruno e Troy Quane saranno i registi.



Spies in Disguise uscirà a Natale.