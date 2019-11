Malignant: ecco la prima immagine dal set

News





27/11/2019 |

Direttamente dal set di Malignant, nuovo film di James Wan, ecco a voi la prima immagine di backstage di questa nuova pellicola a tinte horror diretta dal papà di Saw - L'Enigmista e di The Conjuring - L'Evocazione. Nell'immagine possiamo vedere il ciak che copre il volto di una delle attrici che ritroveremo nel film.



Malignant uscirà nelle sale a partire dal 14 agosto 2020. Il film, che lo stesso Wan sta dirigendo da una sceneggiatura scritta da lui stesso e da Ingrid Bisu, verrà girato completamente a Los Angeles. Le riprese sono attualmente in corso.

Ingrid Bisu, Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie sono gli attori che fanno parte del cast principale.



Wan e Michael Clear si occuperanno della produzione.



La trama e le informazioni circa la storia non sono state ancora rilasciate.