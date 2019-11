Fantasy Island: in rete il nuovo poster italiano

News





27/11/2019 |

E' in rete un nuovo poster italiano di Fantasy Island. Il film è diretto da Jeff Wadlow (Obbligo o Verità) e vede protagonisti Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen e Michael Rooker. Nella locandina possiamo vedere la misteriosa ed inquietante forma dell'isola che sarà assoluta protagonista di questa pellicola.



Wadlow ha curato la sceneggiatura con Chris Roach e Jillian Jacobs.



Basato sulla serie tv creata da Gene Levitt, Fantasy Island è prodotto da Jason Blum e Marc Toberoff. I produttori esecutivi sono Jeff Wadlow, Couper Samuelson e Jeanette Volturno.



Il film uscirà nelle sale italiane dal 13 febbraio.



Sinossi di Fantasy Island:

In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out e Halloween) , l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.