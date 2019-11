Samaritan: nuova data di uscita per il film con protagonista Sylvester Stallone

News





28/11/2019 |

Novità in vista per Samaritan, il thriller movie che vedrà protagonista Sylvester Stallone. La pellicola non uscirà più nelle sale a partire dal 20 novembre 2020 ma farà il suo debutto ufficiale l'11 dicembre. La MGM ha deciso di spostare l'uscita per permettere al regista Julius Avery di completare le riprese.

Basata su un'idea originale, la pellicola racconta la storia di un giovane ragazzo che parte con il tentativo di scoprire l'esistenza di un mitico supereroe dato per morto dopo un tragico evento accaduto 20 anni prima.

La sceneggiatura è stata scritta da Bragi F. Schut.

Stallone e Braden Aftergood, tramite la Balboa Productions, si occuperanno della produzione.