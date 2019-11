Black Panther 2: Doctor Doom potrebbe essere il villain

News





28/11/2019 |

C'è tanta attesa per il nuovo Black Panther, il sequel della pellicola campione d'incassi, capace di incassare soltanto negli Stati Uniti 700 milioni di dollari. Il film sta muovendo da poco i primi passi, con Ryan Coogler confermato alla regia e Chadwick Boseman scritturato di nuovo per interpretare il protagonista.

Coogler sta anche scrivendo la storia, la cui trama non è stata rivelata. Dal portale esperto di cinecomic Murphy's Multiverse arrivano indiscrezioni che il villain del secondo capitolo potrebbe essere Doctor Doom.

Il personaggio in questione, che nella versione italiana è chiamato Dottor Destino, a livello cinematografico è apparso già nelle diverse pellicole dedicate a I Fantastici 4.

Il portale sottolinea come la notizia non sia stata ancora ufficializzata e quindi bisognerà attendere la trama ufficiale per capire se il Doctor Doom sarà parte o meno del film.