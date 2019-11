Karen Gillan parla del terzo capitolo de I Guardiani della Galassia

News





30/11/2019 |

Sta muovendo i primi passi in modo ufficiale I Guardiani della Galassia, Vol. 3, nuovo sequel di questa fantastica e fortunata saga Marvel. James Gunn sarà ancora una volta il regista del film ed ha curato anche la sceneggiatura. E proprio della sceneggiatura ha parlato una delle attrici che ritroveremo nella pellicola: Karen Gillan. La star, che indosserà come sempre i panni di Nebula, ha spiegato di aver letto lo script: "E' una storia fantastica e siamo davvero tutti felici che James Gunn sia tornato per completare questa trilogia. E' una sceneggiatura meravigliosa".

La Gillan ha poi speso parole importanti per James Gunn sottolineando che "senza di lui il film non sarebbe stato la stessa cosa".

Il cast di I Guardiani della Galassia, Vol. 3 comprende, oltre a Karen Gillan anche Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista e Vin Diesel, pronti a riprendere i ruoli di Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax e Groot.