Fantastici Quattro: il reboot potrebbe introdurre il supereroe Franklin Richards

30/11/2019 |

In casa Marvel entrerà presto in lavorazione un nuovo reboot interamente dedicato ai Fantastici Quattro e dunque in futuro sbarcherà nelle sale un nuovo tentativo di valorizzare questi personaggi Marvel già usciti nelle sale, senza troppi fuochi d'artificio, nel 2005 e nel 2015.

La Marvel non ha comunicato ancora i dettagli riguardanti il nuovo cinecomic ma iniziano ad uscire alcune interessanti indiscrezioni che raccontano di una probabile presenza di un personaggio mai visto ancora all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel. Stiamo parlando di Franklin Richards, personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby ed apparso per la prima volta all'interno di un fumetto nel 1968.

Richards è il figlio di Mister Fantastic e della Donna Invisibile, due membri dei Fantastici Quattro. Seguendo il filone della sua storia, Franklin Richards può essere considerato come uno dei supereroi più potenti di sempre.

Restiamo dunque in attesa degli sviluppi di questo progetto cinematografico della Marvel.