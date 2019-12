Box Office Italia: Frozen 2: Il Segreto di Arendelle vola in testa al debutto

News





02/12/2019 |

Debutto positivo in Italia per Frozen 2: Il Segreto di Arendelle che vola in testa al debutto. Il secondo capitolo della pellicola animata di successo diretto da Chris Buck e Jennifer Lee ha esordito nelle nostre sale incassando 6.899.794 euro, seguito da Un Giorno di Pioggia a New York. Il film di Woody Allen, che ha incassato 1.240.439 euro, ha trovato spazio in seconda posizione. Dalla prima alla terza è scivolato invece Cetto C'è, Senzadubbiamente, il nuovo film con protagonista Antonio Albanese che ha portato via 1.115.564 euro. In discesa anche L'Ufficiale e la Spia di Roman Polanski, finito dalla seconda alla quarta posizione (721.370 euro). Le ultime due posizioni della classifica box office, la quinta e la sesta, sono occupate invece da un altro film debuttante, Midway, del regista Roland Emmerich (576.769 euro) e Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold (281.103 euro).