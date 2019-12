Box Office USA: Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle ancora in vetta

News





02/12/2019

E' sempre Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle a dominare al botteghino americano. Il film di Chris Buck e Jennifer Lee ha mantenuto la prima posizione incassando 85.250.000 dollari e superando i 230 complessivi. Alle sue spalle ha esordito Knives Out - Cena con Delitto di Rian Johnson il cui incasso è stato pari a 27.022.000 dollari. Hanno perso una posizione, finendo al terzo e al quarto posto Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold e Un Amico Straordinario di Marielle Heller che hanno incassato rispettivamente 13.221.000 dollari e 11.800.000 dollari. Un gradino più in basso, alla quinta posizione, ecco spuntare l'esordiente Queen & Slim di Melina Matsoukas, il cui incasso è stato pari a 11.700.000 dollari. Ha chiuso la classifica in sesta posizione 21 Bridges di Brian Kirk (5.820.000 dollari).