Paw Patrol - Mighty Pups: il trailer ufficiale italiano

02/12/2019 |

Con un evento speciale, dal 21 al 25 dicembre, la Adler Entertainment porterà nelle sale il primo film dedicato ai Paw Patrol. Ed oggi, sotto la sinossi, vi presentiamo il trailer ufficiale del film.

Sinossi di Paw Patrol - Mighty Pups:

Quando Harold, il nipote del Sindaco Humdinger, dirotta inavvertitamente un meteorite che, avendo cambiato la sua orbita, rischia di colpire la città di Adventure Bay, Ryder e tutti i cuccioli entrano in azione. Al passaggio del meteorite, Harold e i cuccioli vengono investiti da una misteriosa energia e acquistano degli incredibili superpoteri diventando… MIGHTY PUPS! Grazie ai suoi nuovi poteri, Harold può mettere in atto il piano di impossessarsi di Adventure Bay e di imprigionare Ryder nella torre. Riusciranno i Supercuccioli a collaborare insieme per sconfiggere Harold, il suo robot gigante e a trarre in salvo Ryder? Nessun lavoro è troppo grande, nessun cucciolo è troppo piccolo per portare a compimento la missione: i MIGHTY PUPS sono inarrestabili!