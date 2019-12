C'Era Una Volta... A Hollywood: rilasciata una nuova featurette

News





02/12/2019 |

Grazie alla Sony Pictures ecco a voi una featurette di C'Era Una Volta... A Hollywood. La pellicola di Quentin Tarantino è arrivata nelle sale lo scorso 18 settembre e al suo interno recita un cast brillante che comprende Brad Pitt, Margaret Qualley, Leonardo DiCaprio, Kurt Russell, Margot Robbie, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Al Pacino, Tim Roth, Emile Hirsch, Damon Herriman, Damian Lewis e il compianto Luke Perry.



Tarantino ha scritto la sceneggiatura di questa sua nuova opera.



Sinossi di C'Era Una Volta... A Hollywood:

C’era una volta...a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’ attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.