Killers of the Flower Moon: svelata la data di inizio riprese

03/12/2019 |

Sta per muovere ufficialmente i primi passi Killers of the Flower Moon, la nuova opera di Martin Scorsese. Rodrigo Prieto, direttore della fotografia dell'opera, ha svelato infatti che sarà marzo il mese che aprirà le porte al nuovo progetto del regista.

Prieto ha già lavorato con Scorsese per The Irishman.

La pellicola, basata sul libro di David Grann, ha una sceneggiatura scritta da Eric Roth e al momento vede all'interno del cast due pezzi da novanta del cinema internazionale: i Premi Oscar Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.

La Imperative Entertainment e la Paramount Pictures produrranno il film.

La storia, ambientata nel 1920, racconta di una serie di omicidi di diversi indiani Osage dopo che venne scoperto il petrolio nella loro terra. L’incredibile serie di uccisioni fu una delle prime grandi indagini dell’FBI.