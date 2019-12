Un Sogno per Papà: in rete la clip Non mi hanno preso

News





04/12/2019

Direttamente dal canale ufficiale della M2Pictures vi mostriamo una clip di Un Sogno per Papà, commedia per famiglie a tinte francesi diretta da Julien Rappeneau. Protagonisti di questo film sono François Damiens e Maleaume Paquin, affiancati nel cast da André Dussollier, Ludivine Sagnier e Laetitia Dosch.



La scena in questione si intitola Non mi hanno preso.



Sinossi di Un Sogno per Papà:

Il piccolo Theo, soprannominato “Formica”, vorrebbe ridare un po’ di speranza a suo padre Laurent, un uomo solitario e deluso dalla vita. L’occasione si presenta quando è sul punto di essere reclutato da un’importante squadra di calcio inglese, ma alla fine viene scartato perché troppo piccolo. Non volendo dare a suo padre l’ennesima delusione, Theo si lancia in una farsa che diventerà ben presto più grande di lui.