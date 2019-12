Jessica Chastain in trattative per recitare accanto a Ralph Fiennes in The Forgiven

News





04/12/2019 |

Il nuovo impegno cinematografico di Jessica Chastain potrebbe essere accanto a Ralph Fiennes. L'attrice è entrata infatti in trattative per recitare nel film The Forgiven dove troveremo anche Caleb Landry.

Il cast è completato dalle presenze di Saïd Taghmaoui, Rebecca Hall e Mark Strong.

Se le trattative dovessero andare a buon fine la Chastain interpreterà la moglie del protagonista (Fiennes).

La regia sarà di John Michael McDonagh. L'adattamento cinematografico del romanzo di Lawrence Osborne racconta la storia di una coppia inglese e di un incidente capitatole durante un week-end trascorso in Marocco.

La produzione partirà nei primi mesi del 2020 in Marocco.