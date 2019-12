Il Pianeta delle Scimmie: presto in lavorazione un nuovo film

News





04/12/2019 |

Entrerà presto in lavorazione in casa Disney un nuovo film appartenente al franchise Il Pianeta delle Scimmie. La Disney ha affidato a Wes Ball la regia della pellicola e l'obiettivo sarebbe quello di mettere in piedi un reboot della trilogia appena conclusa.

Nel 2011 è uscito nelle sale L'alba del pianeta delle scimmie, seguito nel 2014 da Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie con la saga che è stata chiusa nel 2017 con The War - Il pianeta delle scimmie. Tutti e tre i film si sono rivelati un autentico successo al botteghino, situazione che spinto di conseguenza la Disney a rivalutare ancora una volta il franchise, pronto a rinascere con un reboot.

Wes Ball, regista in rampa di lancio, ha diretto in carriera i tre capitoli di Maze Runner e presto dirigerà Mouse Guard.