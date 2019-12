A gennaio Joker uscirà in Home Video

News





04/12/2019 |

Siete pronti per arricchire la vostra collezione cinematografica con una delle pellicola più elogiate di questo 2019? E allora preparatevi perché il 16 gennaio uscirà nel formato digital Joker che, il 6 febbraio, sarà disponibile anche in DVD, Blu-Ray e 4K.

Vincitore del Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica di Venezia, campione al botteghino con 1 miliardo di dollari incassati in tutto il mondo, Joker è diretto, co-scritto e prodotto dal candidato all’Oscar Todd Phillips e vede protagonista il tre volte candidato all’Oscar Joaquin Phoenix.

All'interno del DVD saranno presenti anche i Contenuti Speciali Featurette Dietro le Quinte: Please Welcome…Joker!. Altri Contenuti Speciali saranno presenti nel DVD Blu-ray: Becoming Joker – Joker: A Chronicle of Chaos- Please Welcome…Joker! – Joker: Vision & Fury.