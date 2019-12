Mulan: dopo il poster ecco il trailer italiano

News





05/12/2019

Dopo avervi mostrato il poster italiano di Mulan, la pellicola diretta da Niki Caro (La signora dello zoo di Varsavia), ecco a voi il trailer italiano del film. La regista ha diretto la protagonista Liu Yifei, scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan. All'interno del cast troviamo anche Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar e Ron Yuan.



Rick Jaffa e Lauren Hynek hanno scritto la sceneggiatura.



Mulan, per quanto riguarda l'Italia, uscirà il prossimo 26 marzo.



Sinossi di Mulan:

Mulan narra l’epica avventura di una intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall’attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l’Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.