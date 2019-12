Dark Waters: ecco la featurette internazionale Those Who Were There Featurette

News





06/12/2019 |

La Focus Features ha distribuito in rete una featurette internazionale di Dark Waters. Il film, tratto da una storia vera, raccontata sul New York Magazine da Nathaniel Rich, è diretto da Todd Haynes e vede protagonisti Anne Hathaway e Mark Ruffalo. Ruffalo sarà Robert Bilott, un tenace avvocato che, indagando sulla misteriosa morte di alcune persone, proverà ad affrontare la multinazionale statunitense DuPont per svelare al mondo la verità.



Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper e Bill Pullman sono gli altri attori presenti nel cast.



Mario Correa ha scritto la sceneggiatura con Matthew Michael Carnahan.



La pellicola arriva oggi in tutte le sale americane.