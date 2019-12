Ghostbusters: Afterlife: rilasciato un nuovo poster e la sinossi del film

News





08/12/2019 |

Soltanto pochi giorni fa è stato rilasciato il titolo ufficiale del nuovo capitolo di Ghostbuster, intitolato Ghostbusters: Afterlife. Oggi, invece, vi presentiamo una nuova locandina ufficiale della pellicola nella quale possiamo vedere la Ecto-1, la macchina degli Acchiappafantasmi, in un campo di grano.

Oltre al poster la Sony ha annunciato anche la sinossi: Ghostbusters: Afterlife racconterà di una mamma single e dei suoi due ragazzi e del loro arrivo in una piccola città. In questo luogo scopriranno di essere collegati in qualche modo agli originali Acchiappafantasmi e l'eredità segreta che il loro nonno ha lasciato.

La regia è di Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, papà della saga. Reitman ha scritto la sceneggiatura con Gil Kenan.

Il cast vedrà il ritorno di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ed Annie Potts. Nella pellicola recitano anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd.