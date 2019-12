Box Office Italia: sempre in testa Frozen 2: Il Segreto di Arendelle

News





A distanza di una settimana dal suo arrivo nelle sale italiane Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee ha mantenuto il primo posto della classifica box office incassando 3.501.000 euro e superando i 12 milioni complessivi. Debutto al secondo e al terzo posto invece per L'Immortale di Marco D'Amore e Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson che hanno incassato rispettivamente 2.816.155 euro e 1.200.045 euro. Dalla seconda alla quarta posizione è scivolato invece Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen (790.475 euro) con Cetto C'è, Senzadubbiamente di Giulio Manfredonia e la new entry L'Inganno Perfetto di Bill Condon che hanno chiuso la classifica al quinto e al sesto posto dopo aver portato via 389.119 euro e 291.914 euro.