Box Office USA: Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle ancora al comando

News





09/12/2019 |

A tre settimane dalla sua uscita nei cinema americani Frozen 2: Il Segreto di Arendelle di Chris Buck e Jennifer Lee ha conservato la prima posizione incassando 34.670.000 dollari. Grande successo al botteghino per l'opera animata che ha superato i 330 milioni di dollari d'incasso soltanto negli States. Il podio della classifica è rimasto invariato rispetto allo scorso week-end con Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson e Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold ancora in seconda e in terza posizione dopo aver portato via 1 14.150.000 dollari e 6.537.000 dollari. Quarto posto occupato invece da Queen & Slim di Melina Matsoukas (6.530.000 dollari) mentre un gradino più in basso ecco spuntare Un Amico Straordinario di Marielle Heller (5.200.000 dollari). Al sesto posto, infine, troviamo Dark Waters di Todd Haynes (4.100.000 dollari).