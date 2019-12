Wonder Woman 1984: il trailer ufficiale italiano!

News





09/12/2019 |

Tramite la Warner Bros. siamo lieti di presentarvi il primo trailer ufficiale italiano di Wonder Woman 1984. Patty Jenkins, già regista del primo capitolo, torna alla regia di questo secondo film che vedrà ancora una volta nei panni di questo carismatico personaggio la consermatissima Gal Gadot. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.

Max Lord e The Cheetah saranno i due villain che ritroveremo all'interno della pellicola.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori mentre Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

La sceneggiatura è stata scritta dalla Jenkins con Geoff Johns e David Callaham.

Wonder Woman 1984 uscirà il 4 giugno 2020.