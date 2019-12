6 Underground: il trailer finale del film di Michael Bay

News





10/12/2019

Netflix presenta il trailer finale italiano di 6 Underground, la nuova opera di Michael Bay che vede protagonista Ryan Reynolds. L'action movie vede recitare al suo interno anche Corey Hawkins, Melanie Laurent, Adria Ariona, Manuel Garcia-Ruffo, Ben Hardy, Lior Raz e Dave Franco.

Bay ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Rhett Reese e Paul Wernick.

La produzione è affidata a David Ellison, Don Granger, Dana Goldberg e Ian Bryce. Matthew Cohan è il produttore esecutivo.

6 Underground debutterà il 13 dicembre su Netflix.

Sinossi di 6 Underground:

Sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno il migliore nel proprio campo, sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma per il desiderio comune di cancellare il loro passato per cambiare il futuro. La squadra è riunita da un enigmatico leader (Ryan Reynolds), la cui unica missione nella vita è garantire che, mentre lui e i suoi compagni non saranno mai ricordati, le loro azioni lo saranno sicuramente.