The Batman: ecco il titolo di lavorazione del film

10/12/2019 |

Mentre ci avviciniamo sempre più all'inizio delle riprese ufficiali di The Batman, primo ciak previsto a gennaio, in molti si chiedono se sarà quello appena citato il titolo ufficiale della pellicola. In attesa di capire se sarà cosi o meno vi sveliamo - tramite Production Weekly - che il titolo di lavorazione del cinecomic sarà Vengeance.

La Warner Bros. Pictures ancora non ha svelato se sarà questo o meno il titolo ufficiale ma spesso e volentieri capita che durante le riprese venga assegnato un titolo al film diverso rispetto a quello finale.

E dunque mentre cerchiamo di capire quale sarà il titolo della pellicola vi ricordiamo che The Batman sarà diretto da Matt Reeves e che vedrà Robert Pattinson nella parte dell'Uomo Pipistrello. Per quanto riguarda il resto del cast Zoë Kravitz sarà Catwoman, Paul Dano l’Enigmista, John Turturro sarà Carmine Falcone, Jeffrey Wright il Commissario Gordon ed Andy Serkis si calerà nel personaggio di Alfred Pennyworth.

Il film uscirà a giugno 2021.