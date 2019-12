Patty Jenkins parla del futuro di Wonder Woman

News





Mentre il mondo del web è letteralmente impazzito per il trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, secondo capitolo del franchise che vede tornare nei panni di questo straordinario personaggio Gal Gadot, in molti già si chiedono quale sarà il futuro di questo franchise. A rispondere alla domanda è stata la regista dei primi due capitoli, Patty Jenkins, durante una tavola rotonda nella quale ha messo su piazza i piani previsti per il futuro di Wonder Woman.

A Collider la regista ha annunciato che si farà il terzo film, rispettando una tempistica ragionevole, e che non è da scartare l'ipotesi spin-off: "Abbiamo già a mente quale sarà la storia di Wonder Woman 3 e abbiamo anche sviluppato uno spin-off che sarà dedicato alle Amazzoni. Resta solo da capire come e quando ci lavoreremo".

Sul terzo film ha precisato: "Non vogliamo fare come per i primi due film, ovvero girarli nel giro di poco tempo. E' importante prendersi un po' di riposo tra un film e l'altro, vorrei anche io sperimentare nuovi progetti ed anche Gal Gadot ha diversi impegni. Non passeranno solo due anni tra il secondo e il terzo film".