Mamma Ho Perso l'Aereo: in lavorazione il reboot

News





11/12/2019 |

La Disney ha deciso di mettere in cantiere il reboot di Mamma Ho Perso l'Aereo che ritroveremo presto all'interno della piattaforma streaming Disney Plus. Il progetto è in fase avanzata con Archie Yates, Ellie Kemper e Rob Delaney che reciteranno nel film diretto da Dan Mazer.

Mikey Day e Streeter Seidell hanno scritto la sceneggiatura.

Le prime informazioni circa il nuovo Mamma Ho Perso l'Aereo raccontano che Yates non interpreterà Kevin McCallister ma un nuovo personaggio che vivrà un'avventura simile a quella vissuta dall'iconico Kevin. Per quanto riguarda la Kemper e Delaney, i loro personaggi non faranno parte della famiglia del protagonista.

Hutch Parker e Dan Wilson saranno i produttori.

Mamma Ho Perso l'Aereo è il primo progetto firmato insieme da Twentieth Century Fox e Disney Plus.