Bella Thorne sarà la protagonista di Masquerade

11/12/2019

Dopo averla vista nel fantasy-thriller Sei Ancora Qui - I Still See You, Bella Thorne è pronta per un nuovo progetto che terrà ancora una volta gli spettatori col fiato sospeso. L'attrice reciterà in Masquerade, thriller scritto e diretto da Shane Dax Taylor.

La storia racconta di Casey, bambina di 11 anni, che dovrà sopravvivere all'irruzione nella sua abitazione di una banda di criminali decisa a rubare un prezioso quadro. La Thorne interpreterà il villain del film.

Alyvia Alyn Lind sarà la piccola Casey mentre Austin Nichols e Mircea Monroe interpreteranno i suoi genitori.

Taylor sarà il produttore con Steven Schneider e Kenneth Burke.