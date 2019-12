La Vita Nascosta - Hidden Life: la scena in lingua originale We're Killing Innocent People

News





12/12/2019 |

Ancora una volta dal canale ufficiale della Fox Searchlight vi mostriamo una scena in lingua originale di La Vita Nascosta - Hidden Life, pellicola scritta e diretta da Terrence Malick. Basato su fatti realmente accaduti, il film racconta la vita di Franz Jägerstätter, contadino austriaco che rifiutò di giurare fedeltà ad Adolf Hitler. In Italia l'opera sarà distribuita dalla 20th Century Fox.



Nella parte del protagonista troviamo August Diehl inserito in un cast che vede al suo interno anche Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Jürgen Prochnow e Bruno Ganz.



Grant Hill, Dario Bergesio, Josh Jeter, Elisabeth Bentley e Marcus Loges sono i produttori.