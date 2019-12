La Metà Oscura: in lavorazione il film basato sul libro di Stephen King

News





12/12/2019 |

La MGM ha messo in lavorazione un progetto cinematografico riguardante La Metà Oscura, il libro di Stephen King. La regia dello stesso è stata affidata ad Alex Ross Perry.

La MGM già nel 1993 aveva realizzato un film tv dedicato al romanzo La Metà Oscura, diretto da George Romero e con protagonista Timothy Hutton.

Presto verranno svelati i dettagli riguardanti il cast e la data d'inizio delle riprese.

Sinossi del libro:

Thad Beaumont è uno scrittore di successo che per anni ha pubblicato romanzi con lo pseudonimo di George Stark: storie violente e di successo, che lo hanno reso ricco e famoso. Ora può finalmente scrivere con il vero nome, ma non sa che la figura di Stark, la sua metà oscura, non intende affatto sparire: più viva e spietata che mai, diventa una macchina di morte che distrugge quanto incontra sulla strada che conduce al suo creatore. Per difendersi da questa orribile minaccia, Thad dovrà spingersi negli angoli più inquietanti della sua mente...