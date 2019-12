News





13/12/2019 |

Nuovo progetto cinematografico da regista per Jason Bateman che tornerà presto dietro la macchina da presa per Shut In, horror-thriller movie che lascerà col fiato sospeso gli spettatori.

La pellicola racconterà di una donna, madre di due figli, che si ritroverà braccata dalla violenza del suo ex marito. Nonostante i rischi la protagonista dovrà far tutto per salvare la sua vita e quella dei suoi figli.

Bateman non reciterà all'interno del film.

Le riprese partiranno entro la primavera.