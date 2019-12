Emma: il trailer ufficiale italiano del film con Anya Taylor-Joy

News





13/12/2019 |

La Universal Pictures ha rilasciato in rete il trailer di Emma, la pellicola del regista Autumn de Wilde che vede protagonista Anya Taylor-Joy. Il film, adattamento cinematografico del romanzo di Jane Austen, ha una sceneggiatura scritta da Eleanor Catton.

Bill Nighy, Mia Goth e Miranda Hart completano il cast.

L'uscita è prevista per il 19 marzo.

Sinossi di Emma:

L'amatissima commedia di Jane Austen, sulla ricerca della persona giusta e del lieto fine, viene reinventata in questo delizioso nuovo adattamento cinematografico di EMMA. Bella, intelligente e ricca, Emma Woodhouse è un'ape regina irrequieta e senza rivali nella sua tranquilla cittadina. In questa scintillante satira di classe sociale e nella crisi del divenire adulta, Emma si avventurerà in relazioni sbagliate e passi falsi romantici per trovare l'amore che invece è sempre stato davanti a lei.